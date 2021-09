Boontje komt om z'n loontje: vluchtende scooterrijder (17) lanceert zichzelf via sloot

Een mislukte ontsnappingspoging vannacht voor een 17-jarige jongen uit de gemeente Hollands Kroon. Hij probeerde te ontkomen aan de politie, die hem wilde laten stoppen omdat hij veel te hard reed. Zijn vlucht via een grasveld eindigde ongelukkig: door de sloot achter het veld lanceerde hij zichzelf. Hij ging onderuit en belandde onder zijn scooter.

De politie zag de jongen rond 1.40 uur voorbij scheuren aan de Westerweg in Nieuwe Niedorp. Daarop liet de agent hem een stopteken zien, maar dat negeerde de scooteraar. Sterker nog: hij ging harder rijden.

De zeventienjarige probeerde te ontkomen aan de politie door met zijn scooter over een grasveld weg te rijden. Hij had alleen geen rekening gehouden met de sloot die daarachter lag. De jongen lanceerde zichzelf via de sloot, ging onderuit en belandde onder zijn scooter.

Hij werd, nadat hij eerst uit zijn hachelijke positie was bevrijd, aangehouden. De jongen ziet ongetwijfeld een hoge boete tegemoet, gezien de lijst van overtredingen: negeren van een stopteken, rijden met te hoge snelheid, geen rijbewijs en onder invloed van alcohol en drugs.