Man (27) aangehouden voor schietpartij waarbij onschuldige Roudile Paquay omkwam

De politie heeft een 27-jarige man aangehouden die verdacht wordt van de schietpartij in februari in Amsterdam waarbij de 29-jarige Roudile Paquay omkwam. De verdachte werd eind vorige maand in Suriname aangehouden, maar werd afgelopen vrijdag overgeleverd aan Nederland.

Na zijn overlevering is hij door de Amsterdamse politie meegenomen en vastgezet.



De schietpartij vond op 14 februari plaats op het Van Limburg Stirumplein in West. Aanleiding was een ruzie waar Paquay niets mee te maken had. Een 35-jarige man raakte gewond, maar overleefde de schietpartij wel.

In het onderzoek werden eerder verdachten aangehouden, maar zij zijn weer vrijgelaten.