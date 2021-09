Investeerders kunnen 'optiefen' als dorpsbewoners dit café kunnen overnemen

Vijf Wijk aan Zeeërs willen met hun actie 'Red De Zon' minstens hondervijftigduizend euro inzamelen om het café in Wijk aan Zee over te kunnen nemen en voort te laten bestaan als dorpskroeg. Huidige eigenaar Ad van Schie (66) wil daar zelfs 'een tonnetje of twee' voor laten liggen, maar dan moet er op 5 oktober wel geld en een plan zijn.

"Een biertje halen, gezellig aan de bar zitten, een biljartje leggen en een dartje... eigenlijk kan dat in Wijk aan Zee alleen nog in café De Zon", zegt Van Schie, die vandaag klusjes doet in en rond het café, ondanks dat hij nog een week vakantie heeft.

Ook Saskia van der Meij en vier dorpsgenoten willen dat stamcafé-gevoel niet verloren laten gaan. "We hebben best veel horeca in Wijk aan Zee, zoals hotels en restaurants, maar De Zon is nog de enige echte dorpskroeg. Zéker nu Sonnevanck sinds een tijdje meer een restaurant is dan café, wat ze overigens heel goed doen."

Levendigheid

"Mensen kunnen in De Zon muziek maken, er is een podium, verenigingen komen er bij elkaar, zoals de biljartclub en de schaakclub", somt Van der Meij op. "Als het café verdwijnt, verdwijnt er stuk levendigheid uit het dorp."

Toch kan dat zomaar gebeuren, want het café staat te koop. En al eerder hebben zich investeerders bij huidige eigenaar Van Schie gemeld. Die investeerders willen het pand uit 1912 ombouwen tot luxe appartementen.