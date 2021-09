Integraal Kind Centrum in de binnenstad van Enkhuizen van de baan

De voorgenomen beslissing om een Integraal Kind Centrum (IKC) in de binnenstad van Enkhuizen te bouwen is van de baan. "Soms is het goed om tot de conclusie te komen dat iets niet lukt", schrijft directrice Ciska van Roosmalen van OBS de Tweemaster in een brief die naar de ouders van alle leerlingen werd verstuurd.

De openbare basisschool zou zich samen met kinderopvang Berend Botje en stichting Present willen vestigen in een IKC, dat gebouwd zou moeten worden in de binnenstad van Enkhuizen. Nu is gebleken dat dit niet haalbaar is. "Hoewel ik begrijp dat dit voor diverse partijen een bittere pil is, wil ik hier niet te lang stil bij blijven staan", aldus Van Roosmalen. De directrice van de school laat weten dat zij en stichting Present op dit moment in gesprek zijn met de gemeente, met kinderopvang Berend Botje, en met andere partijen om te zien wat zij voor elkaar kunnen betekenen. Het afblazen van een IKC in de binnenstad van Enkhuizen betekent niet dat er geen plannen zijn met het gebouw waar OBS de Tweemaster momenteel in gevestigd is. Het gebouw is toe aan een grondige renovatiebeurt en ook het schoolplein moet worden opgeknapt. Berend Botje "Hoe wij de opvang met Berend Botje gaan oppakken gaat nog verder worden uitgewerkt", schrijft Van Roosmalen. "Maar dat we samen verder willen werken staat vast." De directrice van de basisschool begrijpt dat er door de gewijzigde plannen vragen zijn bij de ouders. Ze nodigt ze van harte uit om een afspraak te maken met haar om het over deze situatie te hebben. "Dan probeer ik daar zo goed mogelijk antwoord op te geven."