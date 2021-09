Organisatie Woonprotest veroordeelt politiegeweld bij kraakpoging

De organisatie van het Woonprotest veroordeelt het politieoptreden van gisteren bij een kraakpoging in de Gravenstraat. Volgens de organisatie werd er door de politie excessief geweld gebruikt. In totaal werden 61 mensen gearresteerd, een deel van hen zit nog vast.

Het verder vredig verlopen protest tegen het huidige woonbeleid in het Westerpark trok gisterenmiddag duizenden demonstranten. Na een aantal speeches liepen demonstranten een mars richting de Dam.

Na afloop van die mars probeerden een aantal mensen een nabijgelegen pand te kraken. Volgens de organisatie van het Woonprotest betrof het een langdurig leegstaand woonhuis. "De ME heeft dat verhinderd en daarbij heeft de politie excessief geweld gebruikt. Zo is er onder andere met een stalen wapenstok op het hoofd van een persoon geslagen die al volledig was ingesloten", aldus de organisatie.

Kraakactie

AT5 kreeg vandaag meerdere berichten van demonstranten en ooggetuigen die eveneens spraken van buitensporig geweld van agenten. De politie meldde gisteravond dat de groep demonstranten zich had afgesplitst van de grote menigte en schroeven uit de kozijnplanken had gehaald. Toen agenten daarop wilden ingrijpen, zou de groep een barricade hebben opgeworpen.

Op beelden is te zien hoe leden van de ME verschillende tikken met een wapenstok uitdelen aan demonstranten die voor hen uitlopen. Ook greep de ME met paarden in.

De organisatie van het Woonprotest meldt verder dat het pro-kraken is. "Kraken moet gedecriminaliseerd worden, omdat het onderdeel is van het fundamentele woonrecht. Kraken speelt namelijk een belangrijke rol in de strijd tegen parasitaire beleggers de vele goede woonhuizen leeg laten staan." Kraken is bij wet sinds 2010 verboden.