Het leven van geleidehond Yoko, opgeschreven door haar baasje

"Mijn officiële naam is Yoko, maar soms word ik ook wel aangesproken met 'Foei' of 'Koekje', en eigenlijk ook best vaak met 'Doe-toch-eens-normaal'." Zo begint het verhaal van geleidehond Yoko, opgeschreven door haar baasje Annemiek van Munster uit Monnickendam. Annemiek is slechtziend en heeft al jaren een populaire Facebookpagina over haar hond, die nu is aangevuld met een boek én een audioboek.

In de studio van NH Radio vertelt Annemiek dat Yoko en zij al 3 jaar onafscheidelijk zijn. "We kennen elkaar door en door. Elk klein stapje of elke spanning in haar lichaam, die voel ik in de beugel." De beugel zit aan het tuig dat Yoko omheeft als ze 'in functie' is. Als ze vrij is, gaat die af en dan kan ze gewoon hond zijn. "Ze is heel erg gericht op mij, ook in haar vrije tijd", vertelt Annemiek. "Dan komt ze af en toe even haar snuit tegen mijn hand duwen, om te zeggen: 'ik ben er wel hoor'."

Expressief

Als ze samen de studio binnen komen, valt het opgeruimde karakter van Yoko meteen op. "Yoko is heel grappig en expressief", vertelt Annemiek. Als ze in gesprek is met iemand, komt Yoko erbij zitten en dan lijkt het alsof ze meeluistert en er het hare van denkt.

Zo kwam Annemiek op het idee om de avonturen die zij met Yoko beleeft vanuit het oogpunt van haar hond te vertellen. "Je kan dan grappiger en kritischer zijn over het baasje, mijzelf dus", lacht ze. "Als je het over jezelf zegt, is het een beetje gek. Maar als een hond het zegt, is het ineens grappig."

Hulpmiddelen

Ze hebben trouwens ook een uiterste houdbaarheidsdatum, geleidehonden. Honden zijn voor de verzekering 'gewoon' hulpmiddelen en daar geldt een afschrijvingstermijn van zes jaar voor. Langer mag, mits de hond het nog leuk vindt. "Je voelt wel: 'dit wordt te zwaar, nu is ze er klaar mee. Dan is het enthousiasme eruit, dan gaat ze langzamer lopen en is de verantwoordelijkheid te groot.'"

Het leven van een geleidehond is intensief. Als Yoko een passerende kat nakijkt dan kan haar baasje een lelijke smak maken. Annemiek is dolblij dat ze voor een geleidehond heeft gekozen: "Met een hond aan mijn zijde raak ik niet in paniek."

Ben je benieuwd naar het boek 'Geleidehond Yoko'? Kijk dan even op de site van Annemiek. En wil je graag het hele gesprek beluisteren? Dat kan via de podcast van NH Radio-programma Lunchroom.