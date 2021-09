'Mister Lingo' François Boulangé op 67-jarige leeftijd overleden

De oud-presentator begon in 1988 in de televisiewereld, waar hij spelletjes bedacht voor het Tros-programma Triviant. Een jaar later werd Boulangé regisseur van het programma Boggle en was hij bij de start betrokken als eindredacteur van Lingo.

Toen Robert ten Brink als presentator van dat programma stopte werd François Boulangé gevraagd om een screentest te doen, omdat hij Ten Brink tijdens de repetities goed kon vervangen. In 1992 werd hij presentator van het programma. Dit deed hij tot 2000, toen het programma van de VARA naar de TROS overstapte.

François Boulangé werd geboren in Elst. Later groeide hij op in Enkhuizen en Amstelveen. Niet alleen was hij presentator, ook had Boulangé een eigen productiebedrijf: Boldface Produkties. Hiermee ontwikkelde hij sinds 1988 televisieprogramma's. Sinds 2007 had hij samen met enkele partners een videoproductiebedrijf dat gericht is op internet.