Volleyballer Fabian Plak om disciplinaire redenen naar huis gestuurd op EK

Fabian Plak maakt dit EK geen deel meer uit van de selectie van de volleybalmannen. De 24-jarige speler uit Tuitjenhorn is door de volleybalbond Nevobo om disciplinaire redenen uit de selectie gezet.

De middenaanvaller heeft zich tijdens het toernooi in Polen niet aan de teamregels gehouden. Wat er precies is voorgevallen, is nog niet bekend.

"Plak heeft zich tijdens het toernooi niet aan de door het team gestelde voorwaarden gehouden. De Nevobo en de staf hebben daarop besloten hem disciplinair te straffen en naar huis te sturen. Hij heeft het hotel verlaten en is op weg naar Nederland", zegt de volleybalbond op haar website. "De Nevobo betreurt dit besluit, maar zag geen andere mogelijkheid. Er worden geen verdere mededelingen gedaan met betrekking tot deze interne maatregel."

Oranje heeft dinsdag tegen Servië dus een speler minder in de selectie. Bondscoach Roberto Piazza kan geen vervanger oproepen voor het duel met de titelverdediger.