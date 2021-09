Koninklijke Horeca Nederland niet blij met nieuwe maatregelen voor horeca

Gasten hoeven geen anderhalf meter afstand meer te houden, maar hebben wel een QR-code of herstelbewijs nodig om dadelijk de horeca in te komen. Dat zijn een paar van de gelekte versoepelingen die het kabinet morgen waarschijnlijk bekend gaat maken. Rob Baltus, naast eigenaar van restaurant De Nadorst in Blokker ook regiovoorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, is er helemaal niet blij mee.

Het demissionaire kabinet zou van plan zijn om vanaf maandag 27 september de versoepelingen in te laten gaan. "Voor een restaurantbezoek geldt dat we straks die app moeten gebruiken, maar er zitten nogal wat haken en ogen aan", vertelt hij bij NH Radio in De Ontbijttafel. "Want we zitten ook met personeelsleden die nog niet gevaccineerd zijn. Hoe ga ik dat allemaal oplossen?"

Tweestrijd

Het verleden heeft uitgewezen dat het voor horeca-ondernemers vrij eenvoudig is om gebruik te maken van controles en Testen voor Toegang. "Alleen na afgelopen weekend op Zandvoort (waar de Formule 1 race werd verreden met 70.000 toeschouwers per dag, red.) is dat niet meer uit te leggen aan het grote publiek."

Baltus geeft aan de laatste tijd in een tweestrijd te zitten. Mensen worden wat recalcitrant, geeft hij aan. "En dat is jammer, want je hebt een horecabedrijf en je wil mensen een leuke avond bezorgen. Ik kan de laatste tijd merken dat mensen er geen zin meer in hebben."

De regiovoorzitters zijn vanmorgen bij elkaar gekomen om de uitgelekte plannen van het demissionaire kabinet te bespreken. "We krijgen nu al allerlei vragen van ondernemers binnen hoe ze bepaalde zaken moeten oplossen", zegt Baltus. "Dat moeten we voorleggen aan het kabinet. Daar zijn we nu volop mee bezig."