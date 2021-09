Bloemendaal maakt einde aan illegale steigers in Leidsevaart

Het gaat om zo'n 50 steigers die bewoners zelf hebben gebouwd, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Medewerkers van de gemeente gaan op korte termijn de steigers stuk voor stuk controleren. De eigenaren moeten kunnen aantonen dat de steigers voor 2020 zijn neergezet.

"Dat doen we omdat we ergens een grens moeten trekken", laat de medewerker weten. Als de eigenaar niet achterhaald kan worden, wordt de steiger verwijderd.

Kosten

De huurkosten van een zelfgebouwde steiger, variëren van een paar tientjes tot ruim honderdvijftig euro per jaar, afhankelijk van de grootte van de steiger.

Het nieuwe beleid is het gevolg van een nieuwe verordening die door de gemeenteraad is vastgesteld. De gemeente is eigenaar van de grond en is verantwoordelijk voor het onderhoud. Met de huidige situatie kan daar niet aan worden voldaan.

Alle eigenaren van een illegale steiger in de Leidsevaart hebben een brief ontvangen over de aangepaste beleidsregels. Het is nog niet duidelijk hoeveel aanlegsteigers moeten worden afgebroken.