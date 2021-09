Verdachte (28) schietpartij marktplaatsdeal Obdam mag proces in vrijheid afwachten

De 28-jarige N. van der P. mag het onderzoek naar een schietpartij in Obdam, waar hij bij betrokken is, in vrijheid afwachten. Het gaat om een marktplaatsdeal die uitliep in een achtervolging waar bij geschoten werd. Het is niet duidelijk wie de schutter is, maar Van der P. blijft wel één van de verdachten. Eerder werd ook een andere man aangehouden als verdachte, maar die is ook al enige tijd vrij.

In een tussentijdse zitting pleitte de advocaat van Ver der P. gisteren voor een schorsing en opheffing van zijn voorarrest. Daarop besloot de rechtbank vandaag dat Van der P. morgen het onderzoek buiten de gevangenismuren mag afwachten. Hij blijft nog wel een verdachte. Het gaat om een schietpartij die plaatsvond op 6 december vorig jaar. Een marktplaatsadvertentie sprong in het oog bij een 19-jarige man uit Noord-Scharwoude. Zijn scooter werd eerder die week gestolen uit een tuin in Obdam. De onderdelen ervan werden op de advertentiesite aangeboden. Achtervolging in Obdam Buurtbewoners vertelden destijds dat de man uit Noord-Scharwoude overging tot een 'deal' om zo verhaal te halen bij de verkopers. "De eigenaar van de scooter en zijn vriendengroep hebben een afspraak gemaakt om de onderdelen te kopen. Dat is uit de hand gelopen en mondde uit in een achtervolging tot aan de Noorderbrug", aldus een buurtbewoner afgelopen december. De groep werd achtervolgd door twee auto's. De inzittende van één van de auto's beschoot de groep. Er raakte niemand gewond. Wie de schutter is, is nog altijd niet duidelijk. Eerder zat een andere man in voorarrest, maar die kwam na zeven maanden vrij. Bestuurder of bijrijder Met Van der P. heeft de rechter ook niet de juiste verdachte tegenover zich, stelt zijn advocaat Sebastiaan van Klaveren. "Mijn cliënt was de bestuurder en de ander de bijrijder." De man blijft verdachte in de zaak en het onderzoek loopt nog. Hoewel hij het proces buiten de gevangenismuren mag afwachten, zijn daar wel eisen aan gesteld. Hij moet zich melden bij de reclassering en is verplicht om een behandeling te ondergaan. Ook mag hij geen contact zoeken met de slachtoffers of de medeverdachte. Het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.