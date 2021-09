'Afsluiting Melkmarkt is verspild geld geweest': raadsleden kritisch op college

De bevindingen van NH Nieuws over de tijdelijke afsluiting van de Melkmarkt leiden tot kritische reacties vanuit de gemeenteraad. Met name het kostenplaatje van 80.000 euro voor het sluiten en weer openstellen wordt als geldverspilling beschouwd.

Het college besloot in april om opnieuw extra ruimte te bieden aan terrassen. Dit om de verloren omzet van horeca-ondernemers te compenseren. Uit veiligheidsoverwegingen moest daarvoor wel de Melkmarkt, een drukke doorgaande weg in het centrum, worden afgesloten.

"We hebben vanaf het begin af aan al gezegd dat het geen goed idee was", reageert Jan Raven van Enkhuizen Lokaal. SP-collega Margreet Keesman vult aan: "Vorig jaar was corona er nog maar net, en was het een uitzonderlijke situatie. Toen was het alles zeilen bijzetten. Toen hebben we 'ja' gezegd op voorwaarde dat we het goed zouden evalueren."

Evaluatie kwam te laat

Maar waar de evaluatie in november 2020 werd beloofd, kon die pas in mei worden besproken. En toen was de Melkmarkt alweer afgesloten voor de terrassenuitbreiding. Volgens de gemeente is een gebrek aan ambtelijke capaciteit de oorzaak geweest.

"Dus zonder dat de raad wat heeft gezien is er besloten door het college om de Melkmarkt af te sluiten. Terwijl wij hebben gezegd: zonder evaluatie, geen afsluiting", aldus SP-raadslid Keesman. "Het college mag dat doen, maar we betreuren het dat ze zo'n besluit zelfstandig nemen", legt CDA-raadslid Gerhard van Galen uit.

Verkeersoverlast

Al snel komen de klachten van verkeersoverlast. "We spraken de omwonenden, en kwamen er al snel achter wat voor chaos het opleverde. Bewoners van buiten het centrum meden daarom de winkels daar voor de boodschappen", vertelt Van Galen. Keesman vult aan: "Het college zei dat de winkeliers er ook blij mee waren. Maar wij hebben onderzoek gedaan en veel winkeliers waren dat helemaal niet." Ook Raven sprak met boze bewoners en winkeliers: "En toen heb ik gezegd dat het te gek voor woorden is dat de Melkmarkt is afgesloten."