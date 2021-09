Kanovaarster Martina Wegman wint goud op World Cup van nieuwe olympische sport

Martina Wegman heeft zondag een gouden medaille in de wacht gesleept tijdens de World Cup in Pau. Op het onderdeel Extreme Canoeslalom pakte de 32-jarige Schoorlse de winst.

Na succesvolle heats en een halve finale werd zondag in Zuid-Frankrijk de finale gevaren. Wegman moest het opnemen tegen wereldtoppers Ana Satila, Jessica Fox en Caroline Trompeter. Wegman, die op de Olympische Spelen in Tokio als zevende eindigde in de kano op het onderdeel slalom, kwam als eerste over de finish.

“Ja, ik was super verrast. De eerste ronde had ik al een zware heat en dacht ik dat het lastig zou worden. En de finale was echt een mooie race, tot het einde was het spannend!”, vertelt Wegman na haar spectaculaire race. “Nu het een olympische discipline is, wordt de Extreme Canoeslalom steeds serieuzer en veel meer atleten doen mee. Waar het voorheen altijd meer voor de lol was, is iedereen nu een stuk serieuzer. Zelfs met videoanalyse en coaches course walks. Daardoor is deze overwinning nog specialer voor mij. Ik ben happy”.