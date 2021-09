Museumbranche doet noodoproep: "Noodsteun en herstelplan onmisbaar"

De Museumvereniging schrijft dat om die redenen noodsteun moet aanblijven en een landelijk herstelfonds onmisbaar is: "Musea kijken weer vooruit en willen aan de slag met nieuw aanbod, voor zowel trouwe als nieuwe bezoekers. Er zijn nieuwe activiteiten nodig om meer publiek te trekken, zoals tijdelijke tentoonstellingen en speciale evenementen."

Haarlemmermeermuseum

Een van de musea die staan te springen om noodsteun en een herstelplan is het Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Normaal gesproken kwamen er jaarlijks zo'n 40 duizend toeristen naar het museum, om te zien hoe het gemaal ervoor zorgde dat de Haarlemmermeerpolder werd drooggelegd. De coronacrisis zorgde er alleen voor dat de toeristenstroom opdroogde: maar zo'n 10 duizend geïnteresseerden bezochten het museum.

"Publiek is voorzichtig, rustig en wat we vooral merken is dat de scholen, die ons normaal steevast bezoeken, nu wegblijven. Die komen dat niet nu nog inhalen", vertelt directrice van het museum Elise van Melis.

Vrijwilligers

Het museum draait bijna volledig op vrijwilligers en heeft jaarlijks een omzet van 600.000 euro. De helft komt uit subsidies, maar de andere helft wordt verdiend uit kaartverkoop en de museumwinkel. Dat is volledig ingestort.

Voor andere kleinere musea in de provincie is de situatie vergelijkbaar. Daarom vraagt de Museumvereniging - ook voor grote musea - om steun bij overheden, fondsen, gulle gevers en vrienden.