Singer Laren en Papagenohuis gaan samen aan de slag voor jongeren met autisme

Het plan om samen te werken komt van Aaltje van Zweden van het Papagenohuis. Jan-Rudolph de Lorm, directeur van het Singer, interviewde haar in het kader van het Erfgoedfestival over grensverleggers dat afgelopen maand in 't Gooi werd gehouden. Ze vertelde daar openhartig hoe het is om een kind te hebben met autisme en hoe en waarom het Papagenohuis is opgericht. "Het was een hele inspirerende middag, waarin we merkten dat we steeds dichter bij elkaar kwamen", vertelt ze.

Het plan om samen te werken lag er al langer, maar het gesprek heeft er voor gezorgd dat er extra vaart achter wordt gezet. Hoe de samenwerking er precies gaat uitzien is nog onduidelijk, want het programma staat nog in de kinderschoenen. De komende tijd wordt het programma met experts verder ontwikkeld.

Zelf kunst maken

Eén van de ideeën is dat jongeren met autisme het Singer kunnen bezoeken met een kunstdocent, en eenmaal terug in het Papagenohuis eventueel zelf kunst kunnen maken. Het is al bekend dat deze jongeren vaak erg geholpen kunnen worden met muziektherapie en kunst.

Het Singer heeft al diverse projecten voor verschillende doelgroepen, zoals mensen met dementie en hun mantelzorgers, en vindt dit een mooie aanvulling. Wanneer het programma van start gaat is nog niet bekend. "We willen dit natuurlijk heel zorgvuldig doen, dus we willen er nog geen datum op plakken", aldus Driessen.

Luister het interview met Esther Driessen hier terug. Het interview van Jan-Rudolph de Lorm met Aaltje van Zweden is terug te luisteren op de site van Papageno.