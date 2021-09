Pot geld om corona-achterstand op scholen weg te werken, maar makkelijk is dat niet

Scholen hebben een grote pot met geld om corona-achterstanden bij leerlingen weg te werken, maar hebben moeite om die subsidie goed te besteden. Dat is ook in 't Gooi te merken. "Aan geld ligt het niet, aan de organisatie wel", zegt wiskundeleraar Erik Schmal van het Goois Lyceum op NH Gooi Radio .

Het is echter ook in onze regio lastig om dat geld goed in te zetten, zo blijkt. Het is al moeilijk om per leerling in kaart te brengen hoe groot de achterstanden precies zijn, daarna moet er een individueel plan van aanpak volgen. "Er is een groot aanbod van cursussen, maar aan wie moet je die geven, op welk moment, hoe organiseer je dat en hoe krijg je in beeld welke leerlingen waaraan behoefte hebben?", vraag Schmal zich af.

"En áls je de mankracht al hebt, moet je ook nog de tijd hebben om dat te doen. De meeste leerlingen hebben gewoon les tot drie uur, je kan een leerling dan niet tot vijf uur op school houden. Dan ben je helemaal op en begin je niet na het eten nog eens fris aan je huiswerk."

Bovendien zou het geven van veel naschoolse cursussen het nog lastiger maken voor leerlingen om hun sociale contacten te onderhouden, iets dat ook hard nodig is. Ook voor het wegwerken van sociale achterstanden is rekening gehouden in het plan van het Rijk. "Dat is ontzettend belangrijk voor leerlingen in die leeftijd, maar is ook nóg lastiger objectief te meten."

Niet alleen maar achterstanden

Schmal benadrukt dat niet alle leerlingen per se achterstanden hebben opgelopen door de coronaperiode. "Sommige leerlingen konden heel goed omgaan met de vrijheid die ze hadden en de tijd die ze thuis hebben besteed. Leerlingen hebben als ze naar school gaan veel minder vrijheid om hun eigen tijd in te delen dan als ze thuis lessen online volgden, of niet volgden, maar wel heel efficiënt hun tijd besteedden."

Desondanks zijn er ook leerlingen uit het vizier geraakt, die logden volgens de Bussumse wiskundeleraar wel in, maar deden ondertussen andere dingen. "Er waren altijd leerlingen die hun camera niet aandeden en het was ontzettend moeilijk die erbij te betrekken. Die zijn gevlucht."

