Waarom moet deze motorbende hun vervallen clubhuis alsnog ontruimen?

De motorclub CMC, officieel opgericht in 1988, huurt al sinds december 1990 het stuk grond aan de Kanaalweg van ongeveer 350 vierkante meter van de gemeente.

Met instemming bouwde de motorclub een clubhuis op het stuk grond en in 2006 verwierf de motorclub het recht om het pand in eigendom te nemen.

In 2019 verscheen een onderzoeksrapport van onder meer de politie over illegale motorbendes, waarin stond dat in het clubhuis in Heiloo inmiddels een chapter (afdeling) van de Hells Angels huisden. Die motorbende is verboden, omdat die is gelinkt aan zwaar geweld en wapenbezit.

De letters HAMC op de gevel van het pand bij de waterzuivering zouden staan voor Hells Angels Motor Club (volgens de club staat het voor Heiloose Auto en Motor Club). De burgemeester zette het huurcontract stop en hoewel de Compañeros bezwaar maakten, werd het clubhuis in december dat jaar gesloten.

Vervallen gebouw

Al die tijd zou het vervallen pand naast de A9 niet helemaal ontruimd zijn door de leden van CMC. Het is niet duidelijk of er op dit moment überhaupt nog iets in het gebouw staat: er hangt een groot slot om het hek, de politiestickers lijken onaangetast en de wilde begroeiing wekt de indruk dat er al in tijden niemand meer op het terrein is geweest.