West-Friesland NL V "Spooky and Sue was een proef, maar die proef is heel groot geworden"

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Ivan Groeneveldt, beter bekend als Spooky van het duo Spooky and Sue, dat grote hits had in de jaren zeventig.

Spooky met een van zijn kostuums uit de jaren zeventig - Robert Jan de Boer

Biografie Naam: Spooky (Ivan Groeneveldt) Geboren: Aruba, 14 september 1946 Beroep: zanger, zeeman Bands: Swinging Soul Machine, Spooky and Sue Erelijst: gouden platen voor Swinging on a star en You talk too much

Spooky, zijn echte naam is Ivan Groeneveldt, kwam met een olietanker naar Nederland. Acht jaar had hij op het schip gevaren, tot het werd verkocht. De tanker werd afgeleverd in België en vandaaruit ging ieder zijns weegs. Spooky zou met het vliegtuig terug naar Aruba gaan, maar eindigde uiteindelijk in Nederland. Spooky: "De kapitein zei: 'Je kan ook in Nederland blijven, want je hebt een Nederlands paspoort'. Dat heb ik toen gedaan, want ik was al zo lang niet meer op Aruba geweest." Zo werd het Rotterdam waar Spooky uiteindelijk voet aan wal zette.

Swinging Soul Machine In Rotterdam kwam Spooky regelmatig in een uitgaansgelegenheid genaamd Spes Bona. Daar zag hij The Swinging Soul Machine. Vanuit de zaal riep hij met veel bravoure dat hij beter kon zingen dan hun zanger. De band ging de uitdaging aan en Spooky mocht een nummertje meezingen. Dat was zo'n succes dat de oorspronkelijk zanger van de band uiteindelijk plaats moest maken voor Spooky. "Ik heb het hele repertoire van de Swinging Soul Machine in anderhalve week geleerd. De band heeft daarna zoveel optredens gehad. We groeiden uit tot de beste showband van Nederland."

Spooky and Sue Ondanks het succes met de Swinging Soul Machine, zullen de meeste mensen Ivan kennen van het duo Spooky and Sue, dat in de jaren zeventig grote hits had als Swinging on a star en You talk too much. Spooky werkte toen bij een grote supermarkt in Wervershoof, in West Friesland. Daar kwamen op een dag drie gerenommeerde mannen uit de muziekwereld binnenstappen op zoek naar Spooky: producer Jaap Eggermont, Hans Jansen, de ex-toetsenist van Ekseption en de toenmalige man van Sue, en Han Meijer, de manager van onder meer Mouth and McNeal en Luv. "Jaap Eggermont wilde een project opzetten", herinnert Spooky zich nog goed, "Nederland moest een zwart duo hebben. Het was een proef, maar die proef is heel groot geworden."

Quote "Ik ben een hele tijd populair geweest, maar ik heb er nooit van geprofiteerd" Spooky, zanger

Twaalf man in de zaal "Ons allereerste optreden was in België. Weet je hoeveel mensen er in de zaal waren? Twaalf! Het waren allemaal mensen van de pers. We kregen meteen zulke goede recensies." "Ik ben een hele tijd populair geweest, maar ik heb er nooit van geprofiteerd. Misschien was ik te simpel. Al die gasten, Jaap Eggermont en zo, zijn rijk geworden, maar wij niet. Wij moesten alleen maar werken, werken, werken. Dertig per week, veertig keer per week." Toch kijkt Spooky niet met wrok terug op die tijd. "Ik zal je eerlijk vertellen: ik ben jaloers op niemand." Kijk hier voor meer Noord-Hollandse iconen.