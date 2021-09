Politieke partijen vragen Hoorns college om informatie over noodopvang vluchtelingen

De ChristenUnie, GroenLinks en het PvdA in Hoorn hebben vragen gesteld aan het college, om zo duidelijkheid te krijgen over de huisvesting van vluchtelingen vanuit Afghanistan. Zowel Hoorn als Medemblik gaven aan dit serieus te willen bespreken, maar de drie partijen in Hoorn hebben daar vanuit het college niets meer over vernomen.

Opvang vluchtelingen in 2015 in De Kreek Zwaag - Redactie West-Friesland

Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol en demissionair minister Ollongren deden enkele weken geleden een dringende oproep aan gemeenten voor de huisvesting van Afghaanse vluchtelingen. Maar omdat een reactie uitblijft, hebben ChristenUnie, PvdA en GroenLinks in Hoorn vragen hierover gesteld aan het college. "We hadden gehoopt dat het college zelf eerder zou komen met informatie hierover naar de raad maar dat is niet gebeurd," aldus Arnica Gortzak van de PvdA. "Hoorn heeft eerder laten zien dat we een vluchtelingenopvang heel goed voor elkaar kunnen krijgen." In 2015 werden in de Hoornse wijk Bangert en Oosterpolder in De Kreek 200 Syrische vluchtelingen opgevangen. "Door bezorgde inwoners hier op een goede manier in mee te nemen was uiteindelijk iedereen heel positief en enthousiast," blikt Arnica Gortzak terug. De drie politieke partijen willen van het Hoornse college weten of er al onderzocht wordt waar opvang van Afghaanse vluchtelingen mogelijk is. Er wordt gehoopt op meer duidelijkheid nog voor de volgende raadsvergadering die op 21 september gepland staat. Wachtlijst De huidige wooncrisis werpt een schaduw over het vraagstuk. "Ik begrijp heel goed dat het frustrerend is als je al tien jaar op een wachtlijst staat en je hebt het idee hier nog langer op te moeten staan omdat een vluchteling een plek toegewezen krijgt." Gortzak pleit dan ook voor meer creativiteit bij het op korte termijn oplossen van de wooncrisis. "Er zijn echt nog wel manieren waarmee je kan zorgen voor meer sociale woonruimte."

Lees ook West-Friesland Westfriese gemeenten springen nog niet in de bres voor toestroom vluchtelingen