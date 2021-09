Alfreds droom gaat na zijn dood verder: zijn geliefde wijngaard is overgenomen

Wijngaard Zonnestraal heeft maar liefst vijf nieuwe eigenaren. Ze nemen het over van de inmiddels overleden Alfred Visser die zo'n zes jaar geleden zijn droom hier startte, maar door ziekte was het van korte duur. De ondernemers bouwen nu verder aan zijn, maar ondertussen ook hun droom.

De vijf eigenaren zijn ondernemers en niet onbekend in de wereld van alcohol. Zo maken Piet Tirion en Pieter van Doorn samen een exclusief champagnebier. "Wij maken dat met pinot noir druiven die we tot voor kort uit Hongarije haalden. Het is natuurlijk gaaf om naar een ander land te gaan om daar mooi bier te maken. Maar we dachten altijd al: hoe gaaf zou het zijn als we pinot noir druiven uit Nederland kunnen halen", vertelt Pieter van Doorn.

Via een gezamenlijke vriend kwamen ze in contact met Alfred Visser van Wijngaard Zonnestraal die toen al had aangegeven dat hij opvolgers zocht vanwege zijn teruglopende gezondheid. "We hadden gelijk een klik en een leuk gesprek over wijn. Alfred wilde de wijngaard verkopen, maar wel graag blijven rondlopen. Wij zeiden: dat mag, jij blijft het gezicht van de wijngaard. Toen schoot hij helemaal vol en werd emotioneel. Wij waren de eersten die dat zeiden", zegt hij.

'Verloren zoon'

Piet Tirion, de compagnon van Van Doorn, vult aan dat Alfred hen zag als 'zijn verloren zoon'. "En wij zagen hem als een lieve broeder die hier bezig was", zegt hij. De bedoeling was dat de ondernemers de komende jaren alles van Alfred zouden gaan leren.

Want ervaring met bier maken hebben ze, maar een eigen wijngaard is toch andere koek. Maar de gezondheid van Alfred ging sneller achteruit dan gedacht en afgelopen februari overleed hij. "Wij werden toen wel even voor de leeuwen gegooid. Maar we zijn met zijn allen heel hard bezig om Alfreds 'legacy' voort te zetten en onze droom ook gestalten te geven", zegt Tirion.

Droom

De vijf ondernemers hebben grootse plannen. "Mijn droom hier is om er een culinair paradijs van te maken. Wij willen - als het mag - uitbreiden. Naast de wijngaard ligt nog vijf tot zeven hectare landbouwgrond. Daar zouden we in onze perfecte droom allemaal mooie wijn hebben. En achter een 'experience center' waar je een restaurant hebt met in de kelder al onze mooie wijnen", vertelt Piet.

En Alfred zal er altijd bij zijn. Zijn as is namelijk uitgestrooid rondom de grote eik midden op de wijngaard. "Op die manier is hij altijd bij ons, maar in ons hart is die er ook", besluit Pieter.