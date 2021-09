Politie: kraakactie stond los van Woonprotest, groep was voorbereid om pand te kraken

De kraakpoging gisteren na het Woonprotest in Amsterdam stond los van die demonstratie. Dat denkt de politie. De actie was een initiatief van een heel klein groepje demonstranten, dat de kraakpoging ook vooraf al had voorbereid.

Het groepje demonstranten probeerde volgens de politie gisteren aan het begin van de avond een pand te kraken aan de Gravenstraat, vlakbij de Dam waar het Woonprotest die dag eindigde.

"Het groepje splitste zich af van de menigte nog voordat ze op de Dam waren", zegt Rob van der Veen van de politie Amsterdam op NH Radio. Het ging volgens hem om een groep die deel uitmaakt van de 'ouderwetse kraakbeweging'. "Die hadden kennelijk al besloten om een pand te kraken. Dat is niet zomaar even bij hen opgekomen."

Kleding en vlaggen

De collega's van Van der Veen hielden de groep al eerder op de dag tijdens het protest in de gaten, zegt hij. "Ze doen er niet veel moeite voor om anoniem te blijven, want ze lopen voornamelijk in zwarte kleding en lopen met bepaalde vlaggen te zwaaien. Dan hebben we daar logischerwijs wat extra aandacht voor."

Ook vonden agenten ook nieuwe sloten tussen de spullen van de krakers, wat er volgens de politie ook op wijst dat de groep vooraf het plan al had om een pand te kraken.

Terrasmeubilair

De kraakactie liep gisteren uit op een confrontatie met de politie. "Er werden een soort barricades gevormd aan het begin van de Gravenstraat met meubilair van het terras van een café daar", zegt Van der Veen. "Politiemensen wilden daardoorheen, om te kijken wat daarachter gebeurde. Ze werden fysiek tegengehouden en er werd dus geweld gebruikt in de richting van de politie." Agenten pakten vervolgens 61 mensen op.

Van der Veen spreekt van een 'op zichzelf staande actie', los van het Woonprotest die dag. "15.000 andere demonstranten hebben daar helemaal geen weet van gehad. Ik zie het als twee aparte dingen. Het was verder een prima demonstratie, waarin iedereen zich kon uiten."

Luister hier het gesprek terug met de Amsterdamse politie over de kraakactie in het NH Radio-ochtendprogramma De Ontbijttafel: