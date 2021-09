Komt het nog goed met de woningmarkt? "Amsterdam blijft een magneet"

Grondprijzen verlagen, tijdelijke woningen, een opkoopbescherming en makkelijker samen huren. Het zijn een aantal oplossingen die deskundigen noemen om het aantal betaalbare koop- en huurwoningen in de stad te verhogen. Maar Amsterdam zal populair blijven, waarschuwen ze wel.

Gisteren werd er gedemonstreerd tegen de verziekte woningmarkt. Duizenden demonstranten verzamelden zich in het Westerpark en liepen daarna in een mars naar de Dam. "Het begint ermee dat Amsterdam een magneet is, voor jongeren in het bijzonder", zegt Johan Conijn, adviseur en onderzoeker die actief is op de woningmarkt. "Iedereen wil er wonen. Dan heb je te weinig woonruimte. Aan die magneetfunctie kun je maar beperkt tegemoetkomen. Amsterdam, dat is altijd zo geweest, heeft de duurste woningmarkt."

Wel zegt hij dat het enorm vergroot wordt door het gedrag van particuliere beleggers, die met name de goedkopere woningen opkopen om ze te verhuren. "Ik denk dat de opkoopbescherming, die per 1 januari in gaat, wel wat ruimte gaat geven." Conijn schat dat ongeveer een kwart van de woningen in de stad door beleggers wordt gekocht. De gemeente heeft al aangegeven de opkoopbescherming in de hele stad te willen invoeren. Dat vindt Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssystement bij de TU Delft, geen goed idee. "Je hebt het middensegment huur ook hard nodig. Voor de stad is middensegment huur misschien wel belangrijker dan koop." Wel pleit hij dan voor regels die ervoor moeten zorgen dat de beleggers geen enorme huur kunnen vragen. Samen huren Verder vindt Boelhouwer dat de bestaande woningen beter benut moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld door het makkelijker te maken voor jongeren om iets samen te huren. De gemeente heeft dat juist moeilijker gemakt, waardoor woningcorporaties aangaven te stoppen met Friends-contracten. Hij hoopt ook dat er meer nieuwbouw voor ouderen komt, zodat zij verhuizen. Ook tijdelijke woningen kunnen volgens Boelhouwer helpen. Conijn vindt dat de gemeente de grondprijzen zou moeten verlagen, zodat andere beleggers, de institutionele beleggers, goedkopere woningen kunnen aanbieden in het middensegment en de vrije sector. Door gestegen bouwkosten is het voor hen duurder geworden. Goede boterham "Ze verdienen nog steeds een goede boterham eraan, anders doen ze het niet", zegt Conijn. "Maar de rendementen zijn wel gedaald. Daarom kom je vaak boven de duizend euro huur uit. Dan kun je zeggen, we gaan ze dwingen, maar het grote risico dat je loopt is dat ze helemaal niet meer bouwen. Mijn stelling is, beter een dure woning dan geen woning."

Hij denkt niet dat woningen die nu al bewoond worden snel goedkoper worden."De woningen worden wel verkocht, dus mensen zijn wel bereid het te betalen. Er is iemand die die hoge prijs betaalt, zolang dat het geval blijft, heb je nog steeds kopers. Een rentestijging kan pas een ommekeer teweeg brengen." Boelhouwer denkt er ook zo over. "Er is een enorm woningtekort, Amsterdam is zeer populair, dus voor Amsterdam zul je nooit de totale woningbehoefte oplossen. Je moet wel ruimte bieden aan mensen die van buiten komen en oppassen dat je jezelf gaat opsluiten."