Zomerseizoen grote teleurstelling voor strandpaviljoens door corona en slecht weer

Het was een dramatisch zomerseizoen; daar zijn de strandpaviljoens in de kop van Noord-Holland het allemaal over eens. De meeste toeristen zijn inmiddels naar huis en balans van de afgelopen zomer is vooral treurig. Het slechte weer en de coronacrisis zijn de belangrijkste oorzaak van een slechte omzet. "Afgelopen woensdag was de eerste echte zomerdag; op 8 september. Ja, toen was iedereen al weg."

Het was zondag toch nog best een zonnige afsluiting van het weekeinde. De terrassen zaten vol, maar het maakt het seizoen niet goed, verzucht Martijn Groot van paviljoen Woest in Callantsoog. "Het is voor ons niet heel dramatisch, maar het was niet goed. We zijn nog wel even bezig om die schade in te halen."

Groot: "Eerst hadden we te maken met corona. Toen mochten we open en vervolgens waren er problemen na 'Dansen met Jansen': jonger personeel dat toch ziek werd en sluiting van een paar van onze andere paviljoens door besmettingen en tekort aan personeel. En het weer was natuurlijk een heel slecht."

Gezellig

Dramatisch was het zeker voor paviljoen Faktor 30 bij Huisduinen. Kleinschalig, een beetje afgelegen en bijna geheel afhankelijk van mooi-weer-activiteiten. Eigenaar Kees Schoemaker: "Je doet toch je best. De mensen die hier komen, verwachten toch dat je er voor ze bent als het er toe doet. Dat is niet altijd even makkelijk geweest om daar de energie voor op te wekken. Het was niet druk, maar gezellig was het wel."

Schoemaker hoopt dat de overheid voor het komend seizoen meer rekening houdt met buitenterrassen. "Ik hoop vooral dat ze zich realiseren dat er iets goed te maken is. Dat ze daar waar de teugels gevierd kunnen worden, meer ruimte geven voor locaties alhier, die gevoelig zijn voor weer en toeristen."

Apps

Kees Schoemaker heeft ook nog een oproep aan de badgasten. "Het is de moeite waard om eens wat minder op de weerapps te kijken. Vandaag is het ook mooier dan ze voorspelden. Ik denk dat de mensen wat avontuurlijker te werk moeten gaan. Dat is mijn boodschap."