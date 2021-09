Erfgoedstichting springt gat in de lucht met Egmonds oorlogsmeubilair

Voorzitter Jelle de Gruyter van de Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld 'sprong een gat in de lucht' toen hij hoorde dat zijn stichting een tafel en twee stoelen die tijdens de onderhandelingen over de Duitse capitulatie zijn gebruikt, in bruikleen krijgt.

De tafel en stoelen stonden decennia lang te verstoffen in de kelder van de Prins Hendrik Stichting in Egmond aan Zee. Iedereen was vergeten dat ze daar stonden. Totdat ze tijdens een opruimactie werden herontdekt en Tweede Wereldoorlog-kenner Martijn Visser van de oorlogs-museumbunker in Egmond aan Zee werd getipt.

De oude meubels werden ontdekt in de catacomben van de Prins Hendrik Stichting in Egmond aan Zee. Gistermiddag werden de originele meubelstukken uit de oorlog overhandigd aan de stichting die zich ten doel heeft gesteld het verhaal van Hotel de Wereld te vertellen. Dat gebeurde voor de deur van het bejaardencentrum.

Gistermiddag overhandigde hij een van de tafels en twee stoelen aan de nationaal erfgoedstichting. Voorzitter De Gruyter sprong een gat in de lucht toen hij het nieuws van Visser hoorde. "De tafel komt in de plaats van de replica die nu in Hotel de Wereld in Wageningen staat", zei hij. "Samen met de twee stoelen. We willen heel graag het verhaal van 5 mei vertellen en levendig houden. Dan doen we aan de hand van foto's, maar deze attributen zijn daarbij een enorme aanwinst."

Volgens hem claimt het museum in Wageningen de originele tafel in bezit te hebben waaraan de Duitse generaal Blaskowitz en namens de geallieerden de Canadese generaal Foulkes plaatsnamen. Maar bewijs hiervoor is er niet. "Voor hetzelfde geld was het deze."