'Einde 1,5-meterregel in zicht, horeca blijft 's nachts dicht'

Na ruim anderhalf jaar wordt er over een kleine twee weken een streep gezet door de anderhalvemeter-regel. Op 25 september vervalt het advies om afstand tot anderen te bewaren, meldt NOS op basis van bronnen in Den Haag.

De afschaffing van de anderhalvemeterregel per 25 september zou vandaag tijdens een urenlang kabinetsoverleg in het Catshuis in Den Haag zijn beklonken. Aanstaande dinsdag volgt er een nieuwe persconferentie, waarin demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge alle veranderingen per 25 september bekend zullen maken.

Daaronder is naar alle waarschijnlijkheid ook de boodschap dat we bij bezoek aan horeca, bioscopen en theater een coronatoegangsbewijs moeten laten zien. In de praktijk zal dat betekenen dat je een vaccinatie- of testbewijs moet kunnen tonen als je naar binnen wilt.

De 'indirecte dwang' om jezelf te laten vaccineren, valt bij velen in slechte aarde. Zo ook bij het Haarlemse Tweede Kamerlid Wybren van Haga, die erop wijst dat De Jonge eerder zei dat 'er geen voordelen komen voor mensen die al een vaccin hebben gebruikt.'