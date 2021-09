Westfrisia-renner Bart Lemmen nieuwe leider Topcompetitie na zege in Eurode Omloop

Bart Lemmen heeft de Eurode Omloop gewonnen. De 25-jarige wielrenner van Westfrisia kwam in na 152,8 kilometer als eerste over de finish in Kerkrade.

Lemmen zat lange tijd samen met Thijs de Lange en Robin Lowik in de aanval. In het heuvelachtige parcours was het lang onrustig. Drie rondes voor het einde gingen Lowik en Lemmen duelerend naar de finish. De Amerikaan Gage Hecht haakte in de slotfase nog wel aan.

"Ik dacht dat ik hem kon verrassen in de sprint door iets eerder aan te gaan", zegt Lemmen na de race. "Het liep gewoon goed. Ik sta er volgens mij goed voor in het klassement. De volgende race is niet iets dat mij goed ligt, maar we gaan zien waar het schp strandt."

Dankzij de overwinning is Lemmen nu de nieuwe leider in het klassement van de Topcompetitie. In Valkenswaard werd hij eerder vierde en nu grijpt hij de zege. Daarmee neemt hij de trui over van Coen Vermeltfoort, die zijn leidende positie niet verdedigde.