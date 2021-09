Verstopte liefdesbrieven weer bij rechtmatige eigenaar: "Ik kijk ernaar uit om ze te lezen"

De stapel brieven die Benjamin (6) vorige week ontdekte achter een zolderkast in zijn huis in Overveen, is inmiddels overhandigd aan de vrouw en dochter van Bas van Helden, die liever anoniem blijven. Meer dan zestig jaar geleden werden de brieven naar Bas verstuurd en verstopte hij ze op zolder.

"Ik stond samen met Benjamin in het zolderraam op de uitkijk toen ze aan kwamen lopen”, vertelt Suzanne Eertink, de moeder van Benjamin. “Hij pakte meteen de liefdesbrieven om ze aan hen te geven. Hij vond het geweldig."

"De ontmoeting bij ons thuis was heel leuk. Ze hadden taart en cadeautjes meegenomen. In een boek aan Benjamin stond ook een bericht van Bas: Ik ben blij dat je ze gevonden hebt en ik kijk ernaar uit om ze te lezen. Dan kan ik weer even terug in de tijd."

"Zestig stuks?!"

Bas van Helden kon er vanwege zijn gezondheid zelf niet bij zijn. Maar volgens zijn vrouw kan hij de brieven nog herinneren. "Ze zei dat hij in ieder geval één naam van een van de dames nog wist. Maar ze was ook enigszins verbaasd dat hij zoveel brieven heeft ontvangen. Zestig stuks?! Hij was helemaal geen schrijver."

De dochter en vrouw van Bas zijn benieuwd of hij hen de brieven laat lezen. "Ze hebben er hier niet in gekeken, maar ik weet niet of de strik er in de auto ook omheen is gebleven. Zelf heb ik er natuurlijk een paar gelezen. Toen ik de inhoud daarvan vertelde vonden ze dat prachtig. Een kijkje in de tijd van toen."

