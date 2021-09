Blinden en slechtzienden ontdekken eeuwenoud Stadhuis door te voelen

Anita Neuteboom werkt bij de gemeente als adviseur erfgoed en was bij de rondleidingen aanwezig. “Het was de eerste keer dat we dit hebben georganiseerd. Vanwege het jaarthema 'Mijn monument is jouw monument' vonden we dat ook deze groep de mogelijkheid moest hebben om langs te komen.”

"Het is een doelgroep die soms weleens over het hoofd wordt gezien. Hier konden zij ook echt aan deelnemen"

Tijdens de rondleiding konden deelnemers met een visuele beperking voelen aan het wandkleed, de muren en de schouw en er was een 3D-plattegrond aanwezig. “Ze waren erg enthousiast”, volgens Neuteboom. “Het is een doelgroep die soms weleens over het hoofd wordt gezien. Hier konden zij ook echt aan deelnemen.”

Haarlemmer Wim Beekers heeft altijd kunnen zien, maar zijn zicht is de laatste jaren flink achteruit gegaan. “Ik zie alleen bepaalde vormen en kleuren”, vertelt hij tijdens de rondleiding. “Ik vind het zeer interessant om het Stadhuis op deze manier te zien. Zelf heb ik altijd in de stoffeerderij gezeten, dus vooral het handgeweven tafelkleed met het wapen van Haarlem is me bijgebleven.”

Ontdekken door te voelen

Celine Hooreman, ook uit Haarlem, kan al haar hele leven niets zien. “Ze is het gewend om haar omgeving te ontdekken door te voelen”, zegt haar moeder Marja. “Het is heel prettig om op deze manier aan de rondleiding deel te nemen. Normaal krijgen we nooit de tijd om uitgebreid te voelen, dus dit is heel fijn.”