Bij zege op Roda JC poetst FC Volendam zwakke seizoenstart weg

Als FC Volendam morgenavond de derde opeenvolgende zege boekt dan heeft de ploeg van trainer Wim Jonk de zwakke seizoenstart weggewerkt. Bij een zege in eigen stadion op Roda JC kunnen de Volendammers opklimmen naar derde plek in de eerste divisie.

Jonk hecht op dit moment niet al te veel waarde aan een hoge klassering. Pas na tien tot twaalf wedstrijden denkt hij een redelijk beeld te hebben over de krachtverschillen tussen de diverse ploegen.

Na het wegvallen van Murkin en James is Sjors Kramer de verrassende linksback van het Nieuwe Oranje. Met de 21-jarige Kramer in de basis hield FC Volendam twee keer de nul en werd er ruim gewonnen van MVV (5-0) en De Graafschap (0-3) .

Waarschijnlijk wijzigt Jonk zijn basisformatie op één plek: Calvin Twigt lijkt de voorkeur te krijgen boven Boy Deul. De geblesseerdn Filip Stankovic, Derry John Murkin en Dean James zijn niet inzetbaar. Stankovic, huurling van Internazionale, wordt komende terug verwacht uit Italië waar er naar zijn enkelblessure is gekeken.

"Ik denk dat het meer toevallig is dan dat ik de sleutel ben"

FC Volendam - Roda JC is morgenavond, net als Jong AZ - De Graafschap, rechtstreeks op de radio te volgen in een extra uitzending van NH Sport. De aftrap bij beide duels is om 20.00 uur. De uitzending begint om 18.00 uur.