De barricades op voor woningen: "Ik denk al jaren: waar blijft de maatschappelijke onvrede?"

Exploderende huizenprijzen en een gebrek aan sociale huurwoningen: de woningnood is sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo groot als nu. Het woonbeleid moet op de schop. Dat zegt de organisatie van het landelijk woonprotest dat vanmiddag om 14.00 uur begint in het Amsterdamse Westerpark.

Het is sinds de jaren 80 een van de eerste keren dat Nederlanders de barricaden opgaan tegen woningnood, schrijft mediapartner NOS. "Ik kijk er niet van op", zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. "Ik denk al jaren: waar blijft de maatschappelijke onvrede? In de jaren 80 was er meer verzet, terwijl de situatie nu uitzichtlozer is."

'Toekomstige generaties'

Een van de deelnemers van het protest is Thijs Roovers (43). Tot vorig jaar was hij leraar op een Amsterdamse basisschool. Hij wilde met zijn gezin ruimer wonen, maar een woning vinden die betaalbaar was én groter dan zijn huidige 50 vierkante meter, vond hij niet.

Althans, niet in Amsterdam. Nu woont Roovers na 20 bezichtigingen in Zaandam. Hij heeft naar eigen zeggen geluk dat hij die plek heeft gevonden. "Het kost zoveel energie. En geld: bij één huis hebben we zelfs 50.000 euro overboden, en nog was het niet genoeg. Uiteindelijk hadden we bij dit huis geluk, en viel het mee."