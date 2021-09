Historisch bedrag opgehaald per loper tijdens Nacht van de Vluchteling

Afgelopen nacht vond de Nacht van de Vluchteling onder andere in Haarlem plaats. In totaal liepen er 2.400 deelnemers 40 kilometer door de nacht in zes verschillende steden. Hiermee werd aandacht gevraagd voor de situatie van vluchtelingen wereldwijd en werd er geld opgehaald voor noodhulp.

Ambassadeurs Hadewych Minis en Melissa Drost waren gisteravond in Haarlem bij de Lichtfabriek aanwezig om de eerste lopers uit te zwaaien. In Haarlem werd 170.000 euro opgehaald. In totaal staat de teller op ruim 9 ton.

Volgens woordvoerder Herman Volker hebben de lopers per persoon een record bedrag opgehaald. "Normaal lopen er zo'n 6.000 mensen mee, maar door corona zijn dat er nu veel minder. Omgerekend hebben ze wel veel meer geld opgehaald dan voorgaande deelnemers."

"Onze hulp is keihard nodig"

Directeur van de stichting Tineke Ceelen is blij dat het is gelukt om deze zomer de Nacht van de Vluchteling door te laten gaan. "We willen laten zien dat we begaan zijn met het lot van deze mensen en tegenwicht bieden aan de toon in het vluchtelingendebat. Kijk naar de recente gebeurtenissen in Afghanistan. Onze hulp is keihard nodig."