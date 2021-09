Groot protest in Westerpark in Amsterdam vandaag tegen woonbeleid

In het Westerpark in Amsterdam vindt vanmiddag het Woonprotest plaats. De organisatie verwacht tienduizenden demonstranten, die vanaf het Westerpark richting de Dam zullen lopen.

De organisatie van het Woonprotest strijdt voor voldoende en betaalbare huisvesting en een betere grip op de huur- en huizenprijzen. Volgens de mensen achter het protest zou er meer geld moeten komen vanuit het Rijk voor het bouwen en opknappen van betaalbare woningen.

“We gaan strijden voor ons woonrecht, omdat we hebben gezien dat de wooncrisis zo immens is en elke dag meer slachtoffers kost”, vertelde mede-organisator Melissa Koutouzis eerder aan AT5/NH Nieuws. “Zo lukt het jonge mensen nauwelijks meer een koophuis te vinden vanwege de absurd hoge prijzen, beginnen de huurprijzen in de vrije sector vaak pas bij zo'n 1250 euro en daalt het aantal woningen in de sociale sector al jaren gestaag.”

Westerpark

De demonstratie begint om 14.00 uur in het Westerpark. Vanaf daar loopt de stoet richting de Dam, wat eigenlijk de oorspronkelijke locatie was. In verband met de afbouw van het Concertgebouworkest zou er niet genoeg ruimte zijn op de Dam om daar podia neer te zetten voor het protest.

Zaterdag begon ook het Unmute Us-protest in het Westerpark voor de heropening van de evenementenbranche. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen aanwezig in de stad, maar de gemeente zegt dat het getal rond de 35.000 ligt.