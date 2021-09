Zaalvoetbal: Hovocubo haalt uit tegen Texel '94 bij seizoensopener

Het seizoen is voor Hovocubo zaterdagavond met een ruime overwinning begonnen. De regerend landskampioen (in 2020 en 2021 werd de competitie niet uitgespeeld) won met 0-5 van Texel '94. Lahcen Bouyouzan scoorde twee treffers voor de zaalvoetbalploeg uit Zwaag.

De zaalvoetballers uit Zwaag moesten afreizen naar Texel voor de seizoensopening. De regerend landskampioen had geen aanpassingsproblemen, want binnen een kwartier stond het 0-3. Soufian Charroui opende na drie minuten de score, waarna Hicham Aklalouch en Bouyouzan de marge uitbreidde. In de tweede helft zorgden Bouyouzan en Karim Mossaoui voor de eindstand: 0-5.

Overige Noord-Hollandse uitslagen

FC Marlène, een andere titelkandidaat, won gisteravond met 9-1 van AGOVV. ASV LEBO begon ook met een ruime zege (1-10). RKAV Volendam kende een valse start tegen FCK De Hommel (10-0 nederlaag). En White Stones speelde doelpuntrijk gelijk tegen Tigers Roermond: 5-5.