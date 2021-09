Jong Volendam en AFC spelen gelijk, HFC verliest nipt van HHC

Door een treffer in de slotfase speelde Jong Volendam gelijk tegen Noordwijk: 2-2. AFC pakte een puntje op bezoek (0-0) bij Quick Boys en HFC verloor van HHC (0-1).

Net als vorige week tegen GVVV schoten de beloften van FC Volendam uit de startblokken. Koen Blommestijn scoorde tweemaal. Voor rust deed Noordwijk wat terug, desondanks leken de Volendammers af te stevenen op de tweede zege van het seizoen. In de slotfase bezorgde Dylan Rietveld de bezoekers toch een puntje.

Koninklijke HFC - HHC 0-1

37' 0-1 Rob van der Leij

Na een misverstand in de verdediging van de Haarlemmers profiteerde Rob van der Leij: 0-1. Rond de zestigste minuut kreeg de thuisploeg drie kansen achter elkaar via Sietse Brandsma (schot van dichtbij), Desevio Payne (omhaal van de lijn gehaald) en Jim Hulleman (schot net over). Ondanks dit offensief kon HFC niet scoren.

De ploeg van Gertjan Tamerus heeft ondanks de nederlaag na vier wedstrijden zes punten.