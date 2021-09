100-jarig schip eindelijk weer 'op stoom' tijdens Open Monumentendag

"Bijzonder dat het allemaal zo goed bewaard is gebleven", zegt de jonge Wies na een bezoek aan historische schepen op rijkswerf Willemsoord in Den Helder. Het zijn de Open Monumentendagen ; tientallen bunkers, beeldentuinen, gemalen, historische poorten, panden en schepen in de stad en de regio zijn deze dagen gratis te bezichtigen. En stoomsleepboot Noordzee uit 1922 kon zelfs weer 'op stoom' na een complete restauratie.

"Ik ben geboren en getogen in Den Helder, maar was nog nooit op het lichtschip Texel. Ik ben er honderden keren langsgereden", vertelt Rachel Post met enige schroom. "Het is toch leuk om te weten wat er allemaal in je omgeving te zien is. We hebben de bunkers nu wel gezien, dus straks gaan we naar het carillon. Ook daar ben ik nog nooit binnen geweest." Je mag daar zelf een melodie spelen op het carillon.

Op stoom

Voor de vrijwilligers van stoomsleepboot Noordzee is het een klein feestje. 'Kapitein' Rob is trots: "Het schip bestaat volgend jaar 100 jaar. We zijn speciaal voor de Open Monumentendagen voor het eerst in twee jaar weer op stoom." Het schip is helemaal gerestaureerd en volgend jaar kan het weer meedoen aan evenementen. "Maar het is nooit af. Er is altijd werk en dat is al honderd jaar zo."