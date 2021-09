'Lopende geldinzamelaar' Erwin heeft er ruim 200 sponsoracties opzitten

Ruim tweehonderd sponsoracties in vier jaar tijd, zo druk is Erwin von Hebel met het geld inzamelen voor meerdere goede doelen. Zo heeft de 61-jarige Hilversummer inmiddels al bijna 10.000 euro voor alleen al het KWF ingezameld. Het meeste heeft hij bij elkaar gesprokkeld door te zwemmen. "Maar ik ben van nature helemaal niet zo'n zwemmer", aldus Erwin.

Al dat lopen, rennen en vooral zwemmen doet Erwin natuurlijk niet voor niets. "Ik heb gewoon te veel mensen aan die rot ziekte verloren", vertelt hij emotioneel. "Zelf heb ik een nier die niet meer werkt en daarom heb ik ook acties voor de Nierstichting en de Bart de Graaff Foundation", en zo loopt het lijstje nog wel even door.

Weekend na weekend en soms zelfs dag na dag: Erwin von Hebel grijpt bijna elke gelegenheid aan om geld voor het goede doel op te halen. "Ook in de coronatijd liep ik blokjes rond mijn huis, waar mensen mij dan voor sponsorden", vertelt hij lachend.

Quote

"Mensen denken soms: 'gaat dat allemaal in je eigen zak hè', nee ik zie alleen het bedrag en de rest gaat allemaal naar het goede doel. Ik zie er zelf geen ene stuiver van."

Ook dit weekend ligt Erwin weer ergens in het water om geld op te halen voor het KWF. Ditmaal in Breda tijdens een 'Swim to Fight Cancer'. De teller staat een dag voor de zwemtocht op ruim vijfhonderd euro. "Voor elke euro doe ik het, ik hoop dat die ziekte misschien toch een keer de wereld uit kan."