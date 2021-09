Green Light District gaat eeuwenoude grachtenpanden verduurzamen

Voor veel monumentale panden in de stad geldt dat het energielabel laag is. Maar het duurzaam verbouwen van dit soort gebouwen is geen makkelijke klus. De organisatie 'Green Light District' wil met een eeuwenoud grachtenpand (1733) aan de Oudezijds Voorburgwal 136 laten zien hoe dat in zijn werk gaat.

De 'Green Light District' is een samenwerkingsverband tussen onder meer vastgoedbeheerder NV Zeedijk, buurtbewoners, de gemeente en de TU Delft. Doel van de samenwerking is om monumentale panden in de Red Light District op duurzame wijze te verbouwen.

De Oudezijds Voorburgwal 136 geldt als pilot voor deze operatie. Doel is om zoveel mogelijk kennis en ervaring op te doen en die breed te delen, zodat later het hele postcodegebied kan worden opgeknapt. "Dit pand is een middel om vanuit een samenwerking te komen tot een voorbeeld van hoe het wél kan", vertelt NV Zeedijk-directeur Janny Alberts. "Want als het hier kan, dan kan het overal."

Nieuwe technieken

"Het bijzondere is dat Monumentenzorg ons de kans geeft om hele nieuwe technieken toe te passen", aldus architect André van Stigt. "We gaan met heel speciaal glas werken, we gaan zonnepanelen op de daken van monumenten leggen en we gaan isoleren." Ook worden er warmtepompen gebruikt, die in totaal voor ongeveer tweederde van de energievoorziening moeten zorgen.

In het pand komt op de begane grond een bedrijfsruimte, bovenin komen er huurwoningen in het middensegment. Volgend jaar zomer moet de renovatie klaar zijn.