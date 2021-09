Gezonde spanning bij debuterende Koeman jr.: "Ik heb een prima pot gespeeld"

Ongelukkige tegentreffer

De 26-jarige doelman kwam deze zomer over van TOP Oss en debuteerde vanavond voor Telstar. "Ik had al twee jaar geen wedstrijd gekeept. Ik had gezonde spanning, maar dat hoort er ook een beetje bij", vertelt Koeman jr., die bij de 0-1 het geluk niet aan zijn zijde had. "Het was een lastig voorzet. Ik twijfelde en dus was ik uit positie. Via mijn heup en de bal ging de bal binnen. Gelukkig heb ik mij goed kunnen herstellen."

