Uitstekende start van de competitie voor zaalvoetballers FC Marlène

Vooral Daari kreeg het op zijn heupen. De aanwinst, hij kwam na een vertrouwensbreuk over van Hovocubo, scoorde nog eens drie keer. AGOVV kwam er niet meer aan te pas en zag de thuisploeg uitlopen naar een ruime overwinning. "Ik krijg vertrouwen en dan ga ik automatisch lekker voetballen. De bloemen gaan naar mijn moeder", sprak de stralende man of the match na afloop.

Younes Daari werd man of the match bij FC Marlène - NH Nieuws

Jeroen de Groot maakte zijn debuut als trainer voor FC Marlène. Na afloop was hij goed te spreken over de prestatie van zijn team. Hij is duidelijk over het doel dit seizoen. "Als wij een prijs pakken dan is het seizoen echt geslaagd", aldus De Groot.