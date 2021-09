Koploper Jong AZ lijdt nederlaag; ook Jong Ajax verliest beloftenclash

Het was niet de avond van de Noord-Hollandse beloftenploegen. Jong AZ raakte de koppositie kwijt aan Excelsior door thuis met 1-0 te verliezen van Jong FC Utrecht. Voor Jong Ajax ging het in de tweede helft mis tegen Jong PSV: 3-1.

Jong AZ - Jong FC Utrecht 0-1

De wedstrijd leek voor de Alkmaarders goed te beginnen. Ernest Poku scoorde binnen een kwartier, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. De hoekschop die voorafging bleek te snel genomen. Het was een van de weinige hoogtepunten in de eerste helft. Jong AZ had een overwicht, maar dat leidde verder niet goede mogelijkheden.

Het lukte de ploeg van Maarten Martens niet om een gaatje te vinden in de verdediging van Jong Utrecht. De bezoekers kregen het helaas wel voor elkaar om te scoren. Na een aanval over de linkerkant werd spits Nick Venema helemaal vrij gelaten. Het was voor hem een koud kunstje om de voorsprong binnen te koppen.

Yusuf Barasi kreeg in het laatste half uur de beste kans op de 1-1. Zijn kopbal in de 78e minuut werd van de lijn gehaald. Door de nederlaag zakte Jong AZ naar de tweede plaats. Maandag kunnen de beloften van AZ weer bovenaan staan als er wordt gewonnen van De Graafschap.

Opstelling Jong AZ: Westerveld; Jacobs, Dirks, Velthuis, Dekker (Gemmel/84); Koopmeiners (Christiansson/63), Franken, De Jong (Sedlacek/73); Poku (Lathouwers/63), Barasi, Taabouni (Griffith/63)

Jong PSV - Jong Ajax 3-1

Ook bij Jong Ajax zat het venijn in de tweede helft. Op dat moment leidde de ploeg van trainer John Heitinga met 1-0. Aanvoerder Youri Regeer hade de Amsterdammers halverwege de eerste helft op voorsprong gezet. Na goede aanname met de borst schoof hij simpel raak.

Tien minuten na rust stond Jong PSV plots met 2-1 voor. Eerst zorgde Nigel Thomas voor de gelijkmaker na een voorzet van Fredrik Oppegard. Niet veel later profiteerde spits Dante Sealy van mistasten bij verdediger Rio Hillend.

Kristian Hlynsson was dichtbij de 2-2, maar de IJslander kopte tegen de paal. Aan de andere kant scoorde de Eindhovenaren wel via ohan Bakayoko. Met slechts drie punten na vijf duels deelt Jong Ajax de laatste plaats met Telstar.

Opstelling Jong Ajax: Raatsie; Van der Sloot, Warmerdam, Hillen, Salah-Edinne; Fitz-Jim, Regeer, Hlynsson (Martha/72); Van Axel Dongen (Giovanni/33), De Waal (Rasmussen/54), Ünüvar