Docent middelbare school geschorst om mogelijk ongepaste relatie tot leerling

Een docent van het Hermann Wesselink College in Amstelveen is geschorst omdat de school het vermoeden heeft dat de betreffende docent een ongepaste relatie tot een leerling heeft (gehad).

Dat blijkt uit een brief die de school vandaag aan de ouders van leerlingen heeft gestuurd, en in handen is van NH Nieuws. In die brief wordt gemeld dat 'het vermoeden is gerezen dat er sprake is geweest van het betrachten van onvoldoende professionele afstand tot een leerling'.

Rector Bert Kozijn schrijft dat de school 'het vermoeden uiterst hoog opneemt' en dat de school 'onderzoek doet naar de feiten en de omstandigheden'. Zolang dat onderzoek loopt zal 'de betrokken docent geen werkzaamheden verrichten', schrijft hij.

'Niet speculeren'

Kozijn bevestigt tegenover NH Nieuws dat hij de brief naar ouders heeft verstuurd, maar wil verder niet ingaan op de gebeurtenissen. "In het belang van het onderzoek kan ik hier echt niks over zeggen en zal ik niet over de brief uitwijden."

Hoewel ook ouders op dit moment niet op meer informatie hoeven te rekenen, wordt hen nadrukkelijk gevraagd niet te speculeren. Voor de leerlingen die - vanwege het uitvallen van de docent in kwestie - nu lessen missen, wordt gezocht naar een passende oplossing. Daarover worden ouders ingelicht.