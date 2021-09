Amsterdam NL V Boze leerlingen en ouders vanwege annuleren kunstreis Geert Groote College

Een groep leerlingen van het Geert Groote College en hun ouders zijn boos. Het schoolbestuur liet eerder deze maand weten de buitenlandse reizen, vanwege de coronamaatregelen, te annuleren. De reizen stonden gepland voor oktober. Het alternatief dat de school aanbiedt is volgens de ouders niet genoeg.

"Een kunstreis, dat hoort in het buitenland te zijn. Anders kan je het ook gewoon zelf doen met je ouders", zegt de 18-jarige Mare. Het was een grote teleurstelling voor haar en haar vriendin Mente toen ze hoorde dat de kunstreis dit jaar niet door kon gaan. Ze besluiten het er niet bij te laten zitten en stappen samen met een aantal andere ouders en leerlingen naar het bestuur. "Vanaf de eerste klas zijn de kinderen bezig zich voor te bereiden op die heel belangrijke en fantastische kunstreis. Daar is nu door het schoolbestuur rücksichtslos een streep doorheen gezet", vertelt vader Guido Frankfurther.

Fieke Otto, plaatsvervangend rector, laat weten dat ze de pijn van de leerlingen en ouders begrijpt, maar dat ze als school de eindverantwoordelijkheid hebben. Leerlingen die niet zijn ingeënt zouden zich op de reis moeten laten testen. "Als je op een terrasje zit of naar een museum gaat, moet je in Italië een testbewijs laten zien. Wij hebben een heel rijk programma in onze kunstreis dat een heel ander programma gaat zijn als er steeds getest gaat worden tussendoor." De verantwoordelijkheid om eventuele positief geteste leerlingen op reis in quarantaine te plaatsen, wil de school niet dragen.



De ouders en leerlingen zien allerlei mogelijkheden om de kunstreis toch door te laten gaan. Leerling Mente had het idee dat het wellicht makkelijker zou zijn voor de leraren als ze zich zou laten vaccineren tegen het coronavaccin en besluit zich om die reden te laten vaccineren. De ouders zien een mogelijkheid in het elke 48 uur laten testen van ongevaccineerde leerlingen.

Reisje in Nederland Als alternatief biedt de school een reis in Nederland aan, maar daar gaan de leerlingen en ouders niet mee akkoord. "Dat is natuurlijk geen kunstreis, iedereen heeft wel een Museumjaarkaart", zegt moeder Gitta Ruigrok van der Werven.



Ook andere scholen zaten met de buitenlandse reizen in de maag. Zo cancelde het vierde Gymnasium de reis naar Engeland. Het Vossius Gymnasium en Barleaus ging wel met de leerlingen op buitenlandreis en lieten de ongevaccineerde leerlingen elke 48 uur testen. Gitta geeft aan dat ze hoorde dat er bij andere scholen twee kamers geboekt zijn en extra ouders mee gaan voor het geval dat er iemand besmet raakt. "Ik bied me meteen aan om mee te gaan." De komende twee weken hopen de ouders met de schoolleiding tot een oplossingen te komen om toch op reis te kunnen gaan.