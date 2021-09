Slowaakse leeuwinnen uit quarantaine: 'Hopelijk te koppelen aan Remi en Simba'

"Ze doen het goed, zijn in prima conditie en mogen binnenkort naar buiten." Stichting Leeuw in Anna Paulowna is tevreden over de leeuwinnen die vorige maand met spoed uit Slowakije zijn gehaald.

De stichting reageerde op een noodoproep van een park waar de katachtigen verbleven. De 6-jarige leeuwinnen Stella en Luna zijn net uit quarantaine en proberen nu aan hun soortgenoten te wennen.

'Pittige meiden'

"Het zijn pittige meiden met een pittig karakter", vertelt dierverzorger Sandra Kuijmans van Stichting Leeuw op landgoed Hoenderdaell. De katachtigen zaten in een aftands buitenverblijf van een hotel in Slowakije. "Dat is vast de reden dat ze geen vergunning meer kregen. De leeuwinnen waren in prima conditie toen ze hier aankwamen en dat zijn ze nu nog."

In het Slowaakse park woonden meerdere leeuwen en of het bij deze twee leeuwen blijft, is nog steeds niet zeker. Kuijmans: "We zijn daarover nog in onderhandeling. Stella en Luna hebben in ieder geval de zekerheid van een nieuw huis."

Koppeltjes

Stella en Luna hebben nog wel even wat tijd nodig om aan de nieuwe omgeving te wennen. Kuijmans: "Het is geen cultuurschok voor ze, maar al die nieuwe geuren zijn wel wat vreemd. Ze zijn gewend aan verzorgers, dat is ook wel fijn. Hopelijk kunnen we ze koppelen aan de mannen Remy en Simba. Daar zullen ze ook nog aan moeten wennen."

Dat de leeuwinnen en de leeuwen worden gekoppeld wil niet zeggen, dat er welpjes van komen, vertelde Daphne Pels van Stichting Leeuw al eerder aan NH Nieuws: "Hoe schattig het ook is, we gaan niet fokken. Er zitten al genoeg leeuwen in gevangenschap. We zijn al lang blij dat we ze een goed leven kunnen bieden."