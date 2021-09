Dodehoekles op de basisschool: "Als een vrachtwagen langsrijdt, is dat soms wel eng"

Groep acht van De Driemaster in Amsterdam-Noord is één van de veertig Amsterdamse scholen die dit jaar dodehoekles krijgt. Volgens de gemeente is dat hard nodig: vorig jaar waren er dertien dodelijke verkeersongevallen in de stad, dit jaar zijn dat er tot nu toe al tien.

De kinderen krijgen na een theorieles over de dode hoek in de klas, de kans om zelf te onderzoeken hoe het voelt om achter het stuur van een vrachtwagen te zitten. "Ik kon niet alle kinderen zien toen ik in de spiegel keek, je moet echt heel goed opletten," vertelt een groep-achter.

Janneke Dijkstra van Verkeer & Meer benadrukt hoe belangrijk deze lessen zijn. "Er gebeuren nog steeds ernstige ongelukken in de stad. We willen dat aantal naar beneden brengen en de kinderen bewust maken op de gevaren in het verkeer."

Ernstige ongelukken

Naar aanleiding van een aantal dodelijke ongelukken in de stad, zoals op de Jan van Galenstraat waarbij de 31-jarige Tessie om het leven kwam, is de gemeente een onderzoek gestart naar gevaarlijke kruispunten. "Doel is om per locatie te kijken wat aanvullende maatregelen kunnen zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren," vertelt een woordvoerder van wethouder Egbert de Vries.

"Dat doen we door alle kruisingen in de stad waar tegelijkertijd groen wordt gegeven individueel te analyseren. Het is niet zo dat we wachten met iets verbeteren totdat het in totaliteit is afgerond. Zo zijn de dode hoek-stempels één van de maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren."