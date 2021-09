College wil 4,6 miljoen euro Rijkssubsidie voor bouwplannen Westpoort-De Scheg

In oktober besluit de gemeenteraad of de aanvraag wordt goedgekeurd.

Van de 750 woningen moet 69 procent bestaan uit 'betaalbare woningen'. Hierbij gaat het om sociale huurwoningen met een maximum huurprijs van 752 euro per maand, middelhuurwoningen tot duizend euro per maand, en koopwoningen tot het grensbedrag van de Nationale Hypotheek Garantie. In 2021 is dit grensbedrag vastgesteld op 325.000 euro.

Woonwethouder Monique Stam laat weten dat de ontwikkeling van wonen op Westpoort-De Scheg met de Rijkssubsidie een tot twee jaar kan worden versneld. En dat is hard nodig, aldus Stam: "We hebben veel nieuwe woningen nodig. En het liefst morgen al. In Dijk en Waard willen we de komende jaren tienduizend woningen realiseren."

'Betaalbaar wonen in een groene omgeving'

Voor de subsidieaanvraag moesten er keuzes worden gemaakt in het aantal en type woningen dat op Westpoort-De Scheg wordt gerealiseerd. Maar hoe het gebied er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. "Dat volgt in een later stadium", aldus Stam.



Wel zijn eerder dit jaar gesprekken gevoerd met omwonenden, ondernemers, mogelijke bewoners en andere betrokken partijen, om de 'kansen voor het gebied Westpoort in kaart te brengen', meldt de gemeente. Wensen voor betaalbaar wonen in een groene omgeving, woningen met een tuin, woon-werkwoningen, ruimte voor voorzieningen, aandacht voor het verkeersnetwerk en het realiseren van geluidswering kregen in de subsidieaanvraag al een plek.



Als de gemeenteraad de subsidieaanvraag goedkeurt, wordt de aanvraag ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De besluitvorming van het ministerie wordt in het voorjaar van 2022 verwacht.