Zeven jaar celstraf voor neerschieten willekeurig slachtoffer in Amsterdam

Een 30-jarige man is deze week veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf vanwege het neerschieten van een 28-jarige vrouw op de Verbindingsdam in Amsterdam. De schietpartij vond vorig jaar eind mei plaats. Waarom hij op haar schoot bleef onduidelijk.

Het slachtoffer liep samen met een vrouw rond 5.30 uur in de richting van de Sumatrakade om daar de zonsopgang te bekijken. Op de Borneolaan werden ze uit het niets uitgescholden door de schutter. Ze reageerden niet, maar even later stond hij achter hen en richtte hij een goudkleurig wapen op het slachtoffer. Daarna schoot hij haar van dichtbij in haar buik, daarna loste hij nog een of twee schoten en rende hij weg.

PTSS

Het slachtoffer overleefde de schietpartij, maar ze heeft nog steeds een kogel in haar buik. Het is namelijk te gevaarlijk om de kogel te verwijderen. De rechtbank benadrukt dat de schietpartij mentaal veel impact op haar heeft. Toen hij het wapen op haar richtte zat de vrouw in een volledig hulpeloze situatie waarin ze niet wist wat ze moest doen. "Nadat zij dacht het incident grotendeels te hebben verwerkt, openbaarden zich begin dit jaar opnieuw hevige symptomen van PTSS", schrijft de rechtbank in het vonnis.

Volgens de rechtbank ging het om poging tot moord. Ook heeft hij de andere vrouw bedreigd door vlakbij met een vuurwapen te schieten en is hij schuldig aan wapenbezit. De schutter kwam in beeld na buurtonderzoek en werd de volgende dag opgepakt door een arrestatieteam. Tijdens de inval lag er een pistool op tafel, maar dat was een ander pistool dan dat er bij de schietpartij gebruikt werd.

Geen tbs

Het OM had ook tbs geëist, maar dat heeft de rechter niet opgelegd. De schutter heeft namelijk niet meegewerkt aan het onderzoek van gedragsdeskundigen. Wel stelt de rechter dat de ontwikkeling van verdachte wordt gekenmerkt door een "opportunistische, antisociale en criminele levenswijze, met een patroon van dreiging, agressie en een gebrekkige impulscontrole".

De schutter heeft tijdens de rechtszaak zelf ontkent dat hij iets met de schietpartij te maken heeft gehad.