Zaanse koopwoningen bereiken recordprijzen: "We moeten heel veel mensen teleurstellen"

Nergens in Nederland zijn de prijzen voor koopwoningen zo hard gestegen als in de Zaanstreek. In zes jaar tijd werden de huizen 80 procent duurder, het gemiddelde ligt nu op 366.000 euro. Voor de meeste Zaankanters veel te duur en voor jonge starters zelfs onbereikbaar. "Ik ben 31 jaar en zou niet weten hoe ik het geld bij elkaar zou moeten krijgen", zegt een Zaankanter.

Voor starters zijn de huidige prijzen van de koopwoningen in de Zaanstreek inmiddels onbetaalbaar en is de situatie daarmee uitzichtloos geworden. "Voor de meeste jongeren zit er niets anders op dan bij hun ouders thuis te blijven wonen", vertelt een Zaankanter aan NH Nieuws.

"Het is totale gekte"

Voor Amsterdamse gezinnen zijn de prijzen juist relatief gezien goedkoop. Zij vinden dan ook steeds meer hun weg in de Zaanstreek. "Het is hier natuurlijk ook overbieden, maar niet zoals in Amsterdam, dat scheelt een heel stuk", vertelt een bewoonster.

Makelaars Jan den Adel en Robert de Joode zien een totaal oververhitte markt. "We zien op dit moment dat er heel veel vraag is en het aanbod steeds minder wordt. En de prijzen stijgen enorm", zegt De Joode. "Er is nog wel wat ruimte voor de Zaankanter, maar je ziet wel een groeiende belangstelling van Amsterdammers voor de grotere gezinswoningen. Die hebben ook veel meer te besteden."

Den Adel ziet ook steeds meer Amsterdammers komen die de met de overwaarde van de verkoop van hun woning veel makkelijker een huis kunnen bemachtigen in de Zaanstreek. De Zaankanters lijken dus de dupe van de overspannen woningmarkt.

"We moeten heel mensen teleurstellen", zegt Den Adel, die voorlopig nog geen plafond ziet. "De prijzen blijven maar door stijgen, wij zijn ook telkens verrast". En sommige aspirant-kopers zijn zo wanhopig dat ze zelfs een ton overbieden. "Het is totale gekte", benadrukt hij.