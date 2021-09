Geen rampzomer voor toeristische sector: 'Amsterdam had het zwaar, kust liep goed'

Ondanks corona hebben Noord-Hollandse toeristische accommodaties hebben een goede zomer achter de rug. Toch was het volgens directeur Frank Spooren van de VVV Texel op het eiland 'niet drukker dan vorige zomer'. "In 2019 was het net iets drukker, maar niet veel. Deze zomer was dus niet uitzonderlijk druk."

Veel accommodaties, parken en campings door de hele provincie waren afgelopen zomervakantie goed bezet. Volgens Gerdina Krijger van belangenvereniging Hiswa-Recron waren er wel grote regionale verschillen. "Regio Amsterdam had het zwaar, omdat er geen internationale toeristen waren dit jaar. De kust liep wel goed."

De regio Amsterdam kende vanwege het wegblijven van internationale toeristen een flinke terugslag in het aantal bezoekers. Volgens het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) hebben dit jaar 800.000 toeristen een bezoek aan Amsterdam gebracht, terwijl dat er in het pre-corona tijdperk twintig miljoen per jaar waren.

Van de toeristen die wel kwamen, was een veel kleiner percentage dan normaal afkomstig uit het buitenland. Dat merkten ook bungalowparken in de regio. Waar normaal zo'n 70 procent van de boekingen bestaat uit buitenlandse gasten, werd er dit jaar vooral geboekt door Nederlanders. Bijna 9 van de 10 gasten kwam uit eigen land.

All-inclusive en campings

Het is Krijger opgevallen dat mensen die normaal gesproken all-inclusive vakanties in het buitenland boeken, dit jaar vaak in Nederland op vakantie gingen. Ook waren campings in trek. "Aan de kust waren meer jongeren op campings te vinden." In combinatie met de kroegen die om 0.00 uur dicht moesten, gaf dit volgens Krijger in sommige gevallen meer overlast.

Volgens Frank Spooren van de VVV Texel heeft het eiland deze zomer ongeveer evenveel bezoekers getrokken als andere jaren. Hij spreekt van 'een stabiele drukte'.

"We weten precies hoeveel mensen ons eiland bezoeken, omdat de Teso (veerdienst) bijhoudt hoeveel mensen ze heen en weer varen. In die cijfers zagen we geen grote verschillen ten opzichte van ander jaren." Wel viel het op dat er dit jaar meer Duitsers of Belgen dan Nederlanders waren. "Maar dat is iets wat je volgens mij overal ziet", voegt hij toe.

Waar er op Texel juist meer Duitsers vakantie vierden, waren er in de rest van de provincie minder, vertelt Krijger van Hiswa-Recron. "Het percentage Duitsers was aanzienlijk lager dan andere jaren."

Meer geregel

Dit jaar moest voor een vakantie veel meer geregeld worden dan anders, vertelt Krijger. Veel Duitsers besloten daarom hun vakantie in Nederland niet door te laten gaan. "Duitsers annuleerden en daarvoor kwamen Nederlanders in de plaats. Dus uiteindelijk zat het dan toch weer vol."

Het slechte weer heeft volgens haar niet voor veel extra afzeggingen gezorgd. Toch betekende de hoge bezettingsgraad niet per se dat er veel omzet werd gedraaid. " Qua omzet speelt mee dat vouchers nog ingewisseld konden worden (dus vorig jaar al betaald door de klant) en sommige bedrijven hebben ook deze zomer uit coulance nog vakanties verplaatst na een later moment", besluit zij.