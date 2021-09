Bedrijfspand gelinkt aan criminele activiteiten 'onder voorwaarden' weer open

Een bedrijfsverzamelgebouw aan de Celsiusstraat op industrieterrein Zandhorst is 'onder voorwaarden' weer open. Het pand werd begin dit jaar door burgemeester Bert Blase gesloten omdat tientallen bedrijven die er waren gevestigd zich bezighielden met criminele activiteiten. Ondernemers die in het pand aan de slag willen, moeten een exploitatievergunning krijgen van de gemeente.

De exploitatievergunning is nodig wanneer een ondernemer een bedrijf wil starten of gevestigd wil blijven in het bedrijfspand. De vergunning moet daarbij worden aangepast als de beheerder of bedrijfsleider in of uit dienst gaat. Deze vergunning kan worden aangevraagd bij de gemeente.

Volgens de gemeente is dit 'onderdeel van de inzet tegen ondermijnende, georganiseerde criminaliteit'. "We werken voortdurend aan een gezonde en veilige woon- en werkomgeving en het stoppen van ondermijnende criminaliteit is een van de prioriteiten", aldus burgemeester Bert Blase. "Met een vergunningplicht heeft de gemeente meer zicht op wat er gebeurt en kan er beter gehandhaafd worden. Criminele ondernemers worden geweerd en pandeigenaren hebben dan ook meer zicht op de huurders van hun pand."

Verboden middelen en geldboetes

Op het pand stonden honderden bedrijven ingeschreven. De criminele praktijken kwamen aan het licht nadat andere lokale ondernemers alarm hadden geslagen. Er zouden grote hoeveelheden verboden middelen aan het pand worden geleverd, gebruikt voor de productie van cocaïne.

Ook stonden er 800 voertuigen op het adres geregistreerd, die konden worden gelinkt aan diverse boetes, met een totaalwaarde van 300.000 euro.

Via het adres werden verschillende bedrijven opgericht, die na aankoop van goederen ook weer even snel werden opgeheven. De genoemde misdrijven zijn volgens de gemeente slechts het topje van de ijsberg: "Vele vormen van criminaliteit zijn geconstateerd, zoals het witwassen van geld, financiering van terrorisme, belastingontduiking, illegale onderhuur, de productie en het handelen in drugs."