Alle soorten geldautomaten in één pand: "Vraag me af wat ondernemers elders hier aan hebben"

In De Pijp in Amsterdam is deze week een winkel geopend die vooral voor ondernemers in de omgeving een uitkomst kan bieden: naast een gewone pin -en sealbagautomaat is het ook mogelijk om muntgeld storten of op te nemen. Handig voor ondernemers in de directe omgeving, maar MKB-Amsterdam waarschuwt dat de stad groter is en roept banken, maar ook de gemeente op contant geld serieus te blijven nemen. “Het is nog steeds een wettig betaalmiddel.”

In de onbemande winkel in de Eerste van der Helststraat staan acht automaten, waar je van ‘s ochtends 7 tot ‘s avonds 22 uur terecht kan. De laatste jaren verdwijnen steeds meer bankfilialen en geldautomaten uit het straatbeeld. Zodoende kwam Geldmaat, waar de drie grote banken ABN Amro, ING en Rabobank aandeelhouder van zijn, op het idee van een pand met daarin alle soorten automaten bij elkaar.

Banken besloten vorig jaar om veel sealbagautomaten, geldautomaten waar ondernemers cash geld kunnen afstorten, in en om Amsterdam tijdelijk te sluiten in de strijd tegen plofkraken.



"In steden lopen we tegen strenge veiligheidseisen aan”, vertelt een woordvoerder van Geldmaat. "En dat is lastig voor ondernemers die kleingeld nodig hebben of juist makkelijk hun briefgeld willen storten. Wij willen dat contant geld voor iedereen beschikbaar is."

Ondernemer Sjoerd Hoogstins, die een boekhandel bestiert aan de Kinkerstraat, is blij met het initiatief. "Ik denk dat dit voor ons wel een uitkomst is. Voorheen moest ik naar Zuidoost of Noord of stond ik in een bouwmarkt om sealbags te storten. Dit is voor mij wel fijn, maar ik vraag me af wat ondernemers aan bijvoorbeeld de oostkant van het Centrum hier aan hebben."